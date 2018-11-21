Россия увидела шантаж и подкуп в ОЗХО

Страны-члены Организации по запрещению химического оружия отвергли предложения Москвы по вопросу функций ОЗХО из-за оказывавшегося на них давления. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы знаем, что этому сопутствовала целая серия шагов, включая шантаж и подкуп», — указал он. По словам главы МИД, страны Запада «продавливали решение и голосование» по вопросу о наделении Техсекретариата ОЗХО возможностью определять виновных в химатаках.

Лавров указал, что подобное развитие событий крайне тревожно и опасно. «Наделять Техсекретариат функциями, которые являются прямой прерогативой СБ ООН, означает начать наступление на основы международного права. Неслучайно наши западные коллеги сейчас все реже и реже употребляют сам термин "международное право" и говорят о неком "порядке, основанном на правилах"», — подчеркнул он.

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Министр также указал, что менять Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО) можно только на основе предусмотренных в ней же процедур, то есть внесением поправок, обсуждением, их верификацией, а никак не проведенным голосованием. Глава МИД указал, что действия западных стран в этом вопросе — тот самый «порядок, основанный на правилах», которые они хотят установить по своему усмотрению.

Члены ОЗХО 20 ноября выступили против инициативы России и Китая, предложивших собрать группу экспертов для проверки решения об атрибутивном механизме на соответствие КЗХО. В тот же день организация согласовала увеличение бюджета на 2,4 миллиона евро — до 69,7 миллиона. Средства намереваются потратить в том числе на создание атрибутивной группы.

Страны-члены одобрили предложенные Великобританией проект, наделяющий ОЗХО полномочиями устанавливать виновных в применении химического оружия, в июне. Тогда за было отдано 82 голоса, против — 24. Инициативу поддержали США и страны ЕС, против высказались, в частности, Россия, Иран, Сирия.

Москва подчеркивает, что наделение ОЗХО такими полномочиями не предусмотрено КЗХО, а само решение было принято меньшинством голосов (81 из 193), так как воздержавшиеся не учитывались, отмечает ТАСС.

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