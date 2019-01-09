Китай заподозрили в военном усилении в Юго-Восточной Азии

Три китайских военных корабля встали на якорь в камбоджийском порту Сиануквиль. Об этом сообщает South China Morning Post.

Суда, крупнейшее из которых в длину достигает 180 метров, пробудут в порту четверо суток — именно столько продлится визит представителей китайских ВМС в Камбоджу. Делегация КНР проведет ряд встреч с военным командованием Камбоджи и министром обороны страны Ти Банхом (Tea Banh).

Как пишет South China Morning Post, визит китайских военных подкрепляет слухи о планах Пекина построить военно-морскую базу в Камбодже. Однако представитель министерства обороны страны Чхум Сочит (Chhum Socheat) поспешил опровергнуть мнения об усилении влияния КНР. «Цель визита — развивать связь и военную кооперацию, в особенности между военно-морскими силами обеих стран», — заявил он.

Информацию о таких намерениях Пекина отрицает и камбоджийский премьер-министр Хун Сен: в ноябре прошлого года он рассказал, что вице-президент США Майк Пенс затронул эту тему в адресованном ему официальном письме. Глава правительства королевства также отметил, что Камбоджа не допустит появления иностранных военных баз на своей территории.

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В то же время КНР остается крупнейшим инвестором в камбоджийскую экономику — в июне Пекин пообещал выделить Пномпеню 100 миллионов долларов на модернизацию армии. Китай также оказывает правительству Камбоджи поддержку и в политической сфере — в июле китайцы поддержали «противоречивые» выборы в стране, прошедшие без участия оппозиции, пишет газета.

В обмен на китайскую помощь Пномпень выступает на стороне Пекина по вопросам территориальных споров в Южно-Китайском море, отмечает издание. В связи с подобными слухами в 2016 году агентство Associated Press опубликовало расследование, согласно которому Китай предоставлял Камбодже помощь в обмен на поддержку его претензий на острова в Южно-Китайском море. Представители обеих стран отрицали эти обвинения и настаивали, что помощь Китая полностью безвозмездна.

В августе 2018 года сообщалось, что Китай начал строительство военно-тренировочной базы в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. В Пекине эту информацию опровергли.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Камбоджа, в свою очередь, интересов в Южно-Китайском море не имеет.

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