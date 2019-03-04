Террористы в Сирии потеряли одного из командиров и частично сдались

В Сирии был убит один из высокопоставленных командующих террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Al Masdar News.

По информации издания, вечером 3 марта в сирийском городе Багуз, расположенном практически на границе с Ираком, был ликвидирован Джамаль Халед Масул, известный как Абу Халед аль-Ансари. Считается, что он был заместителем командующего силами ИГ в Ракке, которая называлась «столицей» ИГ. Затем он перебрался на восток Сирии в провинцию Дейр-эз-Зор и возглавил силы террористов на восточном берегу Евфрата.

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В то же время 4 марта стало известно, что последний анклав боевиков ИГ в Багузе покинули 500 человек. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди них были и 150 террористов, которые сдались, передает агентство Reuters.

Багуз — последний город в долине Евфрата, который частично контролируется боевиками ИГ.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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