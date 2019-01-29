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Франция решила забрать к себе боевиков ИГ

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Франция вернет себе около 130 мужчин и женщин, подозреваемых в причастности к действиям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и задержанных в Сирии. Об этом рассказал французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер в интервью BFM TV.

Репатриация французов, которых заподозрили в участии в боевых действиях на стороне ИГ или помощи группировке, состоится в ближайшие недели. Их привезут на родину на самолетах. Как сообщил Кастанер, по прибытии они предстанут перед судом. «Если суд постановит, что их нужно посадить в тюрьму, (...) они отправятся в нее», — пояснил министр.

В настоящее время джихадисты содержатся в лагерях под надзором курдских сил. Однако с уходом с сирийской территории войск США, которые поддерживают курдов, Франция опасается потерять след этих людей, а потому предпочитает их репатриировать. Отмечается, что многие из них уже известны французским спецслужбам.

BFM TV передает, что уже находящиеся в розыске французы сразу предстанут перед судом. В свою очередь те, на кого нет ордеров на арест, будут переданы антитеррористической полиции для разбирательств. В целом в стране сейчас расследуется около 500 дел людей, подозреваемых в связях с террористами.

Отмечается, что Франция впервые организовала столь массовую репатриацию французских джихадистов. Al Masdar News также пишет, что Париж первым в Европе согласился на возвращение сирийских боевиков ИГ.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» в декабре 2018 года. Он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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