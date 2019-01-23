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В Ираке сорвано огромное наступление «Исламского государства»

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На границе Ирака и Сирии предотвратили готовящуюся атаку боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в проиранском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби», передает Iraqi News.

По словам командующего операциями ополченцев на западе провинции Анбар Касима Мослеха, логово террористов в Бахгузе обстреляла иракская артиллерия. Это было сделано после получения разведданных о планирующемся нападении на сотрудников сил безопасности.

В результате удара 43 боевика погибли или были ранены. При этом точного числа убитых Мослех не назвал. Кроме того, было уничтожено большое количество оружия и бронетехники, которое террористы планировали использовать для атаки.

«Аль-Хашд аш-Шааби», также известное как «Силы народной мобилизации», — объединение шиитских милиций в Ираке. Их тренируют иранские военные, им помогают иранские советники, также их снабжают иранским оружием. Шиитские ополченцы составляют костяк сил, оказывающих в Ираке сопротивление боевикам ИГ.

Ранее в январе сообщалось, что растущее влияние шиитских ополченцев, которые помогли освободить территорию Ирака от ИГ, может привести к возрождению поддержки джихадистов со стороны жителей страны, являющихся суннитами.

Террористы «Исламского государства» оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. Через год при поддержке международной коалиции иракские власти начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.

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