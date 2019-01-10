Иракские мусульмане испугались мусульман и задумались о возвращении ИГ

Растущее влияние шиитских ополченцев, которые помогли освободить территорию Ирака от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), может привести к возрождению поддержки джихадистов со стороны жителей страны, являющихся суннитами. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, ополченцы-шииты, которых поддерживает Иран, действовали в рамках так называемых Сил народной мобилизации (СНМ). Всего в данное объединение входило порядка 150 тысяч бойцов. Они принимали активное участие практически в каждом сражении, которое велось в Ираке в рамках операции по вытеснению с территории страны ИГ.

В результате под контролем шиитов оказалось значительное число населенных пунктов, в том числе те, где традиционно проживали сунниты — в провинциях Анбар, Салахуддин и Ниневия. На главных дорогах в этих районах ополченцы создали контрольно-пропускные пункты, на которых взимают налоги с транспортных средств, перевозящих нефть, продукты питания и товары для дома. Как рассказали The Washington Post источники среди иракских и американских чиновников, некоторые шиитские ополченцы ведут себя как мафия, требуя у местных предпринимателей деньги за покровительство.

Материалы по теме Демократия приехала Джихадисты захватили Ирак. Американцы его разрушили и не хотят платить

Кроме того, именно шииты определяют, каким из суннитских семей, проживавших на захваченной боевиками ИГ территории, позволено вернуться в свои дома после победы над террористами. При этом, отмечает издание, в некоторых городах лидеры ополчения вынуждают местные администрации аннулировать права собственности суннитов на принадлежавшую им землю и недвижимость под предлогом того, что те якобы поддерживали ИГ.

В то же время шиитам удалось получить почти треть мест в иракском парламенте на выборах, прошедших в 2018 году. Такое положение дел, пишет The Washington Post, вызывает серьезное беспокойство как среди жителей-суннитов и иракских политиков, так и среди должностных лиц США.

«Это может привести к дестабилизации ситуации в регионе», — отмечает один из источников издания среди западных чиновников. Кроме того, по его словам, подобное усиление позиций шиитских группировок приведет к тому, что все большее число проживающих в Ираке суннитов начнут обращаться за поддержкой к суннитам, воюющим в рядах «Исламского государства».

Террористы «Исламского государства» оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. Через год при поддержке международной коалиции иракские власти начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.

Около 65 процентов населения Ирака — мусульмане-шииты, сунниты составляют около 30-37 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!