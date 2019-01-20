ЕС предрекли расплату за «трусливую беспринципность» в Сирии

Евросоюзу придется заплатить высокую цену за свою «трусливую беспринципность» в Сирии. Об этом заявил депутат Европарламента от партии «Зеленых» Михель Раймон в издании Standart.

По его словам, вторжение турецких войск на территорию северной Сирии приведет к освобождению из тюрем сотен террористов ИГ (организация запрещена в России) и их возвращению на родину. Он упрекает Евросоюз в нежелании разрешить ситуацию в регионе.

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Раймон пишет, что единственным достижением объединения стала сделка с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по беженцам. Однако, отмечает евродепутат, Стамбул грозит Европе новым кризисом мигрантов, таким образом шантажируя ее.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

В 2016 году страны-члены Евросоюза и Турция согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Согласно ему, ЕС оказывает финансовую помощь Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории. ЕС, в свою очередь, обязуется принимать легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного».

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