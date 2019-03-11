Масштабное наступление на террористов в Идлибе попало на видео

almasdarnews.com

Сирийская арабская армия начала масштабное наступление на последние позиции террористов в провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Атака прошла на юге мухафазы в городе Хан-Шейхун. По данным военных из соседней провинции Хама, сирийская армия нанесла удар по террористам из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в ответ на их нападение на укрепления правительственных войск в городе Масьяфе (Хама).

Ранее 11 марта появилась информация, что ВКС России нанесли точечные удары по сирийской провинции Идлиб — последнему крупному региону, контролируемому боевиками. В российском Минобороны ее опровергли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!