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Джихадисты атаковали сирийских военных с помощью американских ракет

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Джихадисты из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» нанесли ракетный удар по Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб, в результате чего правительственные войска понесли многочисленные потери. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Нападение произошло к западу от города Абу-эд-Духур в понедельник, 25 февраля. По информации источника издания в военных кругах, террористы использовали противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW американского производства. Погибли по меньшей мере семеро военнослужащих, еще 22 были госпитализированы.

Собеседник издания добавил, что сирийская армия наносит ответные удары по позициям боевиков.

25 февраля газета сообщила, что САА провела первую в этом году бомбардировку в провинции Идлиб. Ее целью были позиции исламистов.

19 февраля Сирийская арабская армия начала полномасштабное наступление на боевиков в северо-западной провинции Хама. Цель наступательной операции — территории, контролируемые группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено в России). За несколько дней до этого сообщалось, что Россия, Турция и Иран могут провести совместные военные операции против радикальных джихадистских группировок в Идлибе — последнем крупном оплоте незаконных вооруженных формирований в Сирии.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, созданная на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», отделения также запрещенной «Аль-Каиды» в Сирии и Ливане.

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