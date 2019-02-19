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Сирийская армия пошла в наступление

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Сирийская арабская армия (САА) во вторник, 19 февраля, начала полномасштабное наступление на боевиков в северо-западной провинции Хама. Об этом сообщает Al Masdar News.

Цель наступательной операции — территории, контролируемые группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» и Исламским движением Восточного Туркестана.

Как сообщает издание, ранее правительственным войскам удалось уничтожить нескольких боевиков, после чего те нанесли ответный удар по объектам сирийской армии. В результате погибли двое гражданских, многие пострадали.

О переброске войск с востока страны на северо-запад стало известно в январе. Тогда же сообщалось о том, что боевики заняли большую часть организованной Россией и Турцией демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.

«Хайат Тахрир аш-Шам» создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», отделения также запрещенной «Аль-Каиды» в Сирии и Ливане.

Исламское движение Восточного Туркестана — группировка, состоящая из этнических уйгуров и выступающая за отделение Синьцзяна от КНР и создание на его территории исламского государства, также запрещена в России.

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