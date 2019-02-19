В Сирии рассказали об обстрелах армии Асада американскими военными

Американские военные в Сирии неоднократно обстреливали армию сирийского лидера Башара Асада. Об этом рассказала советница сирийского президента по политическим и медийным вопросам Хусейна Шаабан, передает РИА Новости.

По ее словам, есть многочисленные примеры того, что силы США неоднократно открывали огонь по сирийским военным. «В этих условиях западные страны вводят все новые и новые санкции против Дамаска, которые не имеют никакого отношения ни к решениям ООН, ни к международному праву», — сказала она.

Материалы по теме США выводят войска из Сирии Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран

Шаабан отметила, что такими действиями Вашингтон поддерживает терроризм в Сирии, не намереваясь выстраивать диалог с руководством республики. «И в то же время они готовы всегда принимать руководителей террористических организаций», — добавила советница.

Американский президент Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в декабре 2018 года. США должны вывести из страны около двух тысяч военнослужащих. Первоначально предполагалось, что это будет сделано в течение 60-100 дней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!