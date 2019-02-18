Лавров указал на саботаж помощи беженцам со стороны США

США мешают выводу беженцев из лагеря Рукбан в Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Беженцев оттуда давно пора выводить. Мы к этому призываем вместе с сирийским правительством», — сказал он. Министр отметил, что этому препятствуют контролирующие местность американские военные и находящиеся под их присмотром боевики.

Лавров также добавил, что представители ООН, сопровождавшие один из конвоев с гуманитарной помощью в Рукбан, могли сами убедиться, что «там далеко не все в порядке».

7 февраля Россия призвала «ликвидировать незаконное военное присутствие США на сирийской земле». Речь шла о зоне безопасности вокруг лагеря беженцев Рукбан.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что сирийские боевики, вероятно, сжигают тела погибших от голода беженцев в лагере Рукбан. До этого стало известно, что лагере процветают воровство, проституция и торговля людьми. Из-за антисанитарии и отсутствия медицинской помощи в октябре-ноябре 2018 года в Рукбане погибли более 100 человек. Смертность среди новорожденных составляет 20 процентов, медикаменты в лагере продаются по завышенным ценам.

Лагерь Рукбан расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, рядом с пересечением границ Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживает более 50 тысяч беженцев.

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