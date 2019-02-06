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Россия рассказала о сотнях тысяч возвращенных в Сирию беженцев

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В Сирии в свои дома вернулись более 1,6 миллиона человек. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев, говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении российского Минобороны.

По его словам, более 1,27 миллиона человек — это внутренне перемещенные лица. Из-за рубежа назад в страну прибыли 352 тысячи беженцев, при этом 38 тысяч из них — уже в 2019 году. «С начала года в места довоенного проживания возвратились более 46 тысяч сирийских граждан», — добавил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

Он также подчеркнул, что Россию беспокоят условия жизни в лагере для беженцев Рукбан в провинции Хомс на западе страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди гибнут там от переохлаждения, антисанитарии и различных заболеваний, но не могут покинуть его территорию.

В Минобороны вину за происходящее в Рукбане возложили на США, поскольку лагерь расположен в 55-километровой зоне ответственности американской военной базы Эт-Танф. «Мы твердо придерживаемся позиции, что долгосрочное разрешение гуманитарных проблем в Рукбане возможно только после ухода американских войск и передачи данного района официальным сирийским властям», — сказал Мизинцев.

31 января стало известно о массовой смерти детей, в том числе новорожденных, в лагере для беженцев Аль-Хол на северо-востоке Сирии.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что сирийские боевики, вероятно, сжигают тела погибших от голода беженцев в лагере Рукбан.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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