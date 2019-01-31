Стало известно о массовой смерти детей беженцев в Сирии

Массовые смерти детей, в том числе новорожденных, зафиксировали в лагере для беженцев на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

По ее данным, за последние восемь недель в лагерь Аль-Хол прибыло около 23 тысяч человек, которые бегут от столкновений в провинции Дейр-эз-Зор. Там происходят бои между террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и оппозиционными «Демократическими силами Сирии» (ДСС) — союзом курдских и арабских группировок, поддерживаемым США.

В результате лагерь оказался катастрофически перенаселен, а ситуация в нем критическая. Сейчас в Аль-Холе — 33 тысячи человек, по большей части женщины и дети. Сообщается, что из-за огромного потока беженцы вынуждены по несколько дней ночевать под открытым небом без палаток, одеял и отопления, несмотря на крайне холодную зиму: их просто не успевают принять и проверить.

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Многие из них также страдают от истощения и бессилия после нескольких лет лишений под контролем ИГ и зачастую нескольких дней пути. В результате за практически два месяца в лагере умерли уже по меньшей мере 29 детей, большинство — от переохлаждения.

В настоящее время наиболее истощенных несовершеннолетних направляют в больницы в провинции Эль-Хасака. При этом в ВОЗ указывают, что доступ к лагерю гуманитарных конвоев затруднен из-за бюрократии и ограничений, связанных с безопасностью. Организация призвала обеспечить беспрепятственный доступ помощи в Аль-Хол.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В настоящее время под контролем террористов из ИГ (организация запрещена в России) остаются несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор.

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