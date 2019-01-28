Российские студенты восстановят памятники в Сирии

Российские студенты могут помочь в восстановлении исторических памятников в Сирии. С такой инициативой выступил финалист конкурса «Лидеры России» из Екатеринбурга Игорь Дубровин, пишет «Ura.ru» в понедельник, 28 января.

«Я решил, что будет правильно и хорошо, если мы поможем нашим студентам, магистрантам, аспирантам профильных вузов посетить Сирию, познакомиться с ее культурными объектами, музейными коллекциями, пообщаться с коллегами», — сказал Дубровин, презентуя свой проект в рамках конкурсного задания «Сердце лидера».

По его словам, учащиеся вузов смогут побывать в древних городах, таких как Пальмира и Алеппо.

По данным агентства, предварительные договоренности о допуске российских студентов к архитектурным объектам уже достигнуты. Согласование осуществляется с представителями сирийского министерства культуры.

Ожидается, что первая поездка в рамках проекта состоится летом.

В рамках задания «Сердце лидера» конкурсанты должны сформулировать и реализовать социально направленную инициативу не позднее 21 февраля.

Победителями первого конкурса стали 103 человека, многие из них заняли важные руководящие посты. Высокую оценку мероприятию высказал президент России Владимир Путин. В этом году в состязании смогли принять участие люди со всего мира.

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