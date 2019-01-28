Пророссийские и проиранские союзники Асада рассорились

В Сирии между пророссийскими и проиранскими группировками, поддерживающими президента Башара Асада, произошли вооруженные столкновения. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сирийские источники.

Как рассказали собеседники агентства, конфликт возник между 5-й бригадой элитного формирования Сирийской арабской армии «Силы Тигра», которое поддерживает Россия, и проиранской 4-й дивизией под командованием младшего брата сирийского президента Махера Асада.

Материалы по теме Каспийский груз Кто воюет в Сирии вместе с Россией

В настоящее время бои между соединениями продолжаются на северо-западе провинции Хама в районе населенных пунктов Шатха, Бредик, Хайдарийе и Иннаб. В результате столкновений уже есть убитые и раненые, однако их точное число не сообщается. При этом известно, что в ходе боев стороны задействовали тяжелое вооружение, в том числе танки, отмечает агентство.

Как пояснили источники Anadolu, обострение конфликта связано с попытками снизить влияние Ирана в регионе.

Иран вместе с Россией и Турцией является страной-гарантом сирийского мирного урегулирования. Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками, в том числе с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). При этом Израиль и США постоянно требуют их ухода из страны. В частности, это связано с тем, что, по данным Израиля, Тегеран сотрудничает с исламистским движением «Хезболла».

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!