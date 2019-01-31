Россия рассказала об усилении террористов в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», усиливают свои позиции возле зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, боевики ежедневно обстреливают близлежащие населенные пункты и наращивают силы рядом с линией соприкосновения с сирийскими военными.

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Ранее в январе в ХТШ заявили, что поддерживают планы Турции провести военную операцию в Сирии.

В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей PYD и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018 году в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. Сейчас там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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