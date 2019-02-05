США оценили владения ИГ в Сирии

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) будет выбита с контролируемых ею территорий до ухода американских войск из Сирии. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел на слушаниях в сенате Конгресса, сообщает Reuters.

Он предупредил, что после вывода войск США террористы все равно будут представлять серьезную угрозу. По его словам, на сирийской территории все еще останутся лидеры боевиков, непосредственно бойцы, их соратники и ресурсы, которые можно задействовать в столкновениях. «Мы должны оказать давление на эту сеть. Если мы этого не сделаем, у них появится возможность объединиться», — подчеркнул Вотел.

Генерал добавил, что в настоящее время владения ИГ составляют примерно 50 квадратных километров.

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Ранее в феврале президент США Дональд Трамп рассказал, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля.

В январе в Минобороны США сообщали, что при выводе войск учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» (запрещено в России) в декабре 2018 года. Две тысячи военных должны покинуть страну в течение примерно двух-трех месяцев.

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