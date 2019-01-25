США отчитались о выводе войск из Сирии

При выводе войск США из Сирии учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет. Об этом сообщил представитель министерства обороны страны Шон Робертсон, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас осуществляется упорядоченный вывод американских сил с северо-востока Сирии. Он также отметил, что в ходе процесса численность войск будет колебаться, конкретные перемещения или сроки не обсуждаются в целях безопасности.

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Ранее 24 января сообщалось, что США направили дополнительные войска в Сирию, чтобы прикрыть вывод своих войск из страны. Источники в Минобороны уточнили, что дополнительные войска помогут обеспечить безопасность американских подразделений, когда их будут вывозить при помощи наземного и воздушного транспорта. Военных будут перебрасывать из района в район по мере необходимости, также они могут периодически въезжать в страну и выезжать из нее, пояснили собеседники.

5 января высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что часть американских военнослужащих может остаться в Сирии на неопределенный срок. В частности, речь шла о южной части страны, где функционирует американская военная база Эт-Танф.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами ИГ в декабре прошлого года. Он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

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