США направили в Сирию войска для прикрытия вывода войск

США направили дополнительные войска в Сирию, чтобы прикрыть вывод своих войск из страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Минобороны.

По словам собеседников телеканала, в Сирию, вероятно, были переброшены войска пехоты. В какой именно район направили дополнительные силы, не уточняется. Также неизвестно и точное число прибывших в страну военных.

Как уточнили источники в Минобороны, ожидается, что дополнительные войска помогут обеспечить безопасность американских подразделений, когда их будут вывозить при помощи наземного и воздушного транспорта. Военных будут перебрасывать из района в район по мере необходимости, также они могут периодически въезжать в страну и выезжать из нее, пояснили собеседники.

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По информации телеканала, в последние месяцы число американских военнослужащих в Сирии колебалось от 2 тысяч до 2,5 тысячи человек, которые действовали в основном в северных, восточных и южных районах страны. Теперь, отмечают источники, из-за постоянных перемещений военных это число будет меняться.

При этом, как заявил один из собеседников CNN, Пентагон более не планирует раскрывать численность американского контингента в Сирии из соображений безопасности. В частности, это связано с угрозами, исходящими от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также от сирийских правительственных сил и ополченцев, поддерживаемых Ираном.

16 января Reuters со ссылкой на власти США сообщило, что в результате взрыва в сирийском городе Манбидж погибли четверо американских военнослужащих, еще три солдата получили ранения. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что всего жертвами теракта стали 27 человек, в том числе пятеро американских военных. Отмечалось, что ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами ИГ и предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции. 5 января высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что часть американских военнослужащих может остаться в Сирии на неопределенный срок. В частности, речь шла о южной части страны, где функционирует американская военная база Эт-Танф.

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