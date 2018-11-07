Вернувшихся сирийцев подсчитали

В свои дома в Сирии, покинутые из-за вооруженного конфликта, вернулись более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, только за последнюю неделю в родные места возвратились 7 тысяч сирийцев, в том числе 5,2 тысячи с территорий иностранных государств. В общей сложности из других стран прибыли более 260 тысяч беженцев, еще свыше 1,25 миллиона — это внутренне перемещенные лица.

«Приток беженцев в страну за последнее время заметно вырос, прежде всего на иорданском направлении с началом полноценного функционирования пункта пропуска "Насиб"», — рассказал Мизинцев.

Материалы по теме Сирийский конец Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны

Кроме того, он сообщил, что за неделю в различных районах Сирии отремонтированы 149 жилых домов, несколько промышленных предприятий и социальных объектов. В сотнях городов продолжаются работы по восстановлению.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!