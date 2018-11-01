Названа следующая жертва «Исламского государства»

Следующей жертвой террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) названа Иордания. Соответствующее расследование опубликовал The National Interest.

По данным журналистов, большое количество иорданцев уехали из страны, чтобы присоединиться к ИГ, и сейчас они возвращаются на родину. В ближайшее время страна, которая в настоящее время является одним из союзников США, станет целью атак, уверены авторы статьи.

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Издание приводит в пример атаку, совершенную в городе Эс-Салте в августе. Тогда террористы убили четырех сотрудников полиции, еще 16 гражданских лиц пострадали. После инцидента власти арестовали пятерых подданных Иордании, которые взяли на себя ответственность за теракт.

Произошедшее связывают с возросшей в последние годы активностью радикально настроенных мусульман. Рост числа экстремистов в Иордании наблюдается с 2015 года. По числу граждан, присоединившихся к ИГ, она занимает третье место в мире: так, согласно отчету Международного центра изучения экстремизма, к террористам примкнули около трех тысяч жителей этой страны.

Основной причиной радикализации считается бедность, безработица, плохое управление в стране. Другой важной причиной является недостаточное религиозное образование и то, что многие иорданцы считают своей обязанностью оказать помощь братьям-суннитам в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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