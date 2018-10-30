Опубликовано видео задержания участников ИГ в Татарстане

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В Татарстане выявили ячейку «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России), члены которой готовили серию «резонансных акций». Видео задержания участников во вторник, 30 октября, публикует РИА Новости.

Как сообщили в ФСБ, в Набережных Челнах в момент изъятия оружия из схрона был взят с поличным участник группы, кроме того, задержаны еще шесть членов, а также 11 граждан, попавших под их влияние. Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику ИГ.

«Члены группы намеревались совершить на территории РФ ряд резонансных акций и присоединиться к сирийским боевикам. В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора», — рассказали в ведомстве.

В ФСБ также отметили, что координация членов группы осуществлялась из-за рубежа главарями ИГ, а лидером ее был житель Набережных Челнов, судимый за пропаганду идей организации.

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