Заподозренных в связях с ИГ россиян задержали в Турции

В Турции задержали двух граждан России по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство DHA.

Полиция задержала в городе Кайсери в центральной части страны семерых человек, среди них также оказались граждане Сирии и Египта. Во время операции были проведены обыски в домах подозреваемых, там изъяли большое число поддельных паспортов, электронные материалы и документы.

Указывается, что задержанные россияне — это Рашид Еникеев и Элана Рахманова. DHA пишет, что мужчина находится в международном розыске по обвинению в терроризме, однако он продолжал активно участвовать в делах ИГ. В частности, он помогал женам погибших членов группировки тайно перебираться из Сирии в Турцию.

Официального комментария российской стороны пока не поступало.

Ранее 11 октября сообщалось, что в Самарской области россиянина приговорили к девяти годам колонии за участие в деятельности «Исламского государства».

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