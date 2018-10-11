Россиянина приговорили к девяти годам колонии за участие в ИГ

В Самарской области суд приговорил к девяти годам колонии мужчину, обвиняемого в участии в «Исламском государстве» (ИГ, террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом в четверг, 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Весной прошлого года житель Тольятти Али Нурмагомедов транзитом через Турцию прибыл в Сирию, где вступил в ряды ИГ. Год спустя, по данным спецслужб, он перешел сирийско-турецкую границу и обратился в Генеральное консульство России в Стамбуле, сообщив, что потерял документы и хочет вернуться в Россию.

В том же месяце Нурмагомедов прилетел в самарский аэропорт Курумоч и был задержан сотрудниками ФСБ. Ему было предъявлено обвинение по части второй статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

Нурмагомедов признал свою вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал следствию.

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