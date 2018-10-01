ИГ захотело увидеть хабаровских военных в своих рядах

Хабаровчанина приговорили к трем с половиной годам колонии за вербовку местных военнослужащих в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» (ИГ). Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ по Восточному военному округу.
Отмечается, что 23-летний Бобоев придерживался радикальных религиозных взглядов и поддерживал связь с членами международных террористических организаций. В 2015 году он прошел «теологическое обучение», после чего начал склонять молодых мужчин к участию в незаконных вооруженных формированиях.
ФСБ уточняет, что преступник пытался завербовать военнослужащих хабаровского гарнизона и подготовил одного из них к отправке в Сирию и вступлению в ряды ИГ.
По месту проживания хабаровчанина была обнаружена литература, признанная в России экстремистской. Осужденный полностью признал свою вину и раскаялся, сказано в сообщении. Ранее суд приговорил соучастника Бобоева, гражданина Таджикистана, к четырем с половиной годам колонии.
В феврале 2017 года в Самаре был задержан сторонник ИГ, готовивший теракт против сотрудников правоохранительных органов