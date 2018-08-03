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В Британии пожизненно осудили самую молодую джихадистку из ИГ

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Сафа Булар

В Великобритании суд вынес приговор самой молодой джихадистке, связанной с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Sky News.

18-летнюю Сафу Булар приговорили к пожизненному заключению с обязательным сроком отбывания наказания 13 лет (она сможет подать прошение о помиловании только спустя этот срок).

Как пишет издание, девушка готовилась к школьным экзаменам, когда ее завербовал боевик ИГ Навид Хуссейн. Он старше ее более чем на 15 лет. Девушка пыталась уехать в Сирию, чтобы вступить в брак с Хуссейном, однако попытка была пресечена полицией. Мужчина впоследствии был убит во время атаки беспилотников.

Согласно материалам следствия, джихадистка планировала совершить террористический акт в Британском музее вместе со своей старшей сестрой и матерью. По словам судьи, она играла главную роль в разработке плана. Женщины маскировали план теракта под обсуждение мероприятия-чаепития с Болванщиком (персонаж произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»).

Ее сестра и мать планировали атаку с ножами в Вестминстерском дворце. Обе признали свою вину. Девушку приговорили к пожизненному заключению с обязательным сроком отбывания наказания 16 лет, а мать — к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы.

Булар стала последней и самой молодой осужденной единственной в Великобритании женской ячейки «Исламского государства». По словам адвоката девушки, она попала под влияние террористов, когда ей было 15 лет. Сейчас она отошла от исламского экстремизма и больше не исповедует ислам.

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