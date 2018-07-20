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Стало известно о попытках арестованной в Турции чеченки бежать из ИГ

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Седа Дудуркаева

Дочь чеченского чиновника, арестованная в Турции по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), неоднократно пыталась сбежать из Сирии. Об этом представитель совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила РИА Новости.

Седу Дудуркаеву, по ее словам, завербовали в ИГ обманом и выманили на подконтрольную группировке территорию. «Мать девушки неоднократно обращалась к нам с просьбой помочь дочери вернуться на родину», — сообщила Саратова. Предпринимали ли правозащитники попытки вернуть девушку, умалчивается.

Седу с двумя маленькими детьми после смерти мужа насильно удерживал его брат, говорится в сообщении. «Девушка неоднократно пыталась бежать, но ее возвращали обратно», — подчеркнула Саратова.

Она отметила, что в списке созданной властями региона рабочей группы числится около двух тысяч российских женщин и детей, которые находятся на территориях ИГ в Сирии и Ираке.

В апреле суд Ирака приговорил семерых иностранок, среди которых две гражданки России, к пожизненному заключению или смертной казни за участие в деятельности «Исламского государства».

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Предыстория: В Турции задержали дочь чеченского чиновника
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