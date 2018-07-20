В Турции задержали дочь чеченского чиновника

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В Стамбуле в ходе антитеррористического рейда задержали пять человек, в том числе дочь бывшего главы УФМС Чечни Седу Дудуркаеву. Об этом пишет Daily Sabah.

Отмечается, что в числе задержанных двое сыновей мужа Дудуркаевой — командира запрещенной в России террористической организации Абу Умара Шишани (настоящее имя — Таркан Батирашвили).

В ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предложил руководителю республиканского управления ФМС Асу Дудуркаеву написать рапорт об увольнении из-за жалоб на работу ведомства и из-за того, что его дочь уехала в Сирию и «находится там среди бандитов, проливающих кровь мирных граждан».

Позже стало известно, что Дудуркаев пытался вернуть свою дочь в Россию, однако ему это не удалось.

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