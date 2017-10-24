Боевики ИГ тысячами устремились из Сирии по домам

С территории, контролируемых самопровозглашенным «Исламским государством» выехали примерно 5,4 тысячи человек и отправились в те страны, откуда приехали. Об этом сообщается в исследовании американского аналитического центра Soufan Center.

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По данным экспертов, за прошедшие два года 33 государства заявили о возвращении граждан, воевавших на территории Сирии и Ирака. Больше всего людей уехало из стран Центральной Азии (более пяти тысяч) и ЕС (около пяти тысяч). При этом в страны Средней Азии вернулись лишь около пятисот человек, а Европа держит рекорд по числу «возвращенцев» — 1200. В Россию — 400.

Ранее 24 октября Министерство обороны России отчиталось, что под контролем террористов в Сирии осталось лишь пять процентов территории страны. 17 октября арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (ДСС) полностью очистили от боевиков Ракку — древний город, который на протяжении нескольких лет был самопровозглашенной столицей и одним из главных оплотов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).