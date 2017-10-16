В Ракке женщина сбросила абаю и встала на колени перед освободителями

Видео: bfmtv.com

В сирийском городе Ракка, практически освобожденном от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), местные жители приветствовали бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF) и курдских отрядов. Видео публикует BFMTV.

Одна из местных женщин на радостях сбросила с себя абаю — длинное арабское женское платье — и встала на колени перед освободителями.

15 октября в штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что оставшиеся в городе террористы ИГ и блокированные ими мирные жители смогут покинуть Ракку. По словам представителя курдского ополчения, среди иностранцев в рядах боевиков присутствуют выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции. Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, 14 октября отмечал, что ряд джихадистов из СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.