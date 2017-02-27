Под Самарой задержали готовившего теракт сторонника ИГ

Сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего теракт против сотрудников правоохранительных органов, задержали под Самарой. Об этом в понедельник, 27 февраля, источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости.
По словам источника, операция, организованная сотрудниками ФСБ России, была проведена в поселке Усть-Кинельском Самарской области; в результате нее был задержан 20-летний гражданин России, новообращенный мусульманин.
«Он был завербован в интернете эмиссарами ИГ для совершения террористического акта в отношении правоохранительных структур региона», — отметил он.
1 февраля стало известно, что в Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт с использованием взрывного устройства. Взрыв террористы планировали устроить на новогодние праздники.