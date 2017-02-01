Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на новогодние праздники в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт с использованием взрывного устройства. Взрыв террористы планировали устроить на новогодние праздники. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, возможный исполнитель теракта — 38-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа — задержан, он оказался пособником запрещенной в России международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Во время задержания предполагаемый террорист оказал сопротивление силовикам.

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«При обыске у мужчины было изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство в составе пластичного взрывчатого вещества весом около 200 граммов, поражающих элементов в виде гаек и капсюля-детонатора, инициация которого должна была произойти от мобильного телефона, а также пистолет Макарова», — говорится в сообщении.

По факту задержания возможного террориста возбуждено уголовное дело.

31 января первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин сообщил о том, что российские спецслужбы предотвратили попытку теракта в Москве во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2016 году.

