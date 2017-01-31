Российские спецслужбы предотвратили теракт на ЧМ по хоккею в 2016 году

Российские спецслужбы предотвратили попытку теракта в Москве во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Об этом во вторник, 31 января, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что 2 мая были задержаны боевики, готовившие операцию.

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26 января стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ перед выборами в Госдуму пресекли деятельность группы из восьми человек, планировавших теракты в столице. 15 декабря 2016 года в Москве была обезврежена банда, которая готовила теракты на новогодние праздники.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин высоко оценил работу Федеральной службы безопасности в 2016 году, отметив 10 предотвращенных ею терактов.

Чемпионат мира по хоккею прошел в Москве с 6 по 22 мая.