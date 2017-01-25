Силовики предотвратили теракт на Казанском авиационном заводе

Полиция Татарстана пресекла серию терактов на стратегических объектах, в частности на Казанском авиационном заводе. Об этом в среду, 25 января, сообщил глава республиканского МВД Артем Хохорин на коллегии, посвященной итогам 2016 года, передает «Российская газета».

Он отметил, что в ушедшем году было выявлено 38 преступлений экстремистской направленности и 45 — террористической. К уголовной ответственности по этим составам привлечены 28 человек. В частности семь местных жителей осуждены за участие в вооруженном конфликте в Сирии на стороне террористов.

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Совместно с региональным УФСБ полиция Татарстана провела задержания ряда активных членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (возбуждено 13 уголовных дел). По словам Хохорина, среди фигурантов расследований — участница женской ячейки в Альметьевске и группа проживающих в Швеции уроженцев татарстана — они пропагандировали в рунете радикальные действия.

Ранее в январе силовики задержали в Казани двух вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Таблиги Джамаат». По данным спецслужб, они вовлекали новых адептов в свою деятельность, в том числе на территории московского региона. Операция была проведена в рамках расследования другого уголовного дела об экстремизме, возбужденного в декабре 2016 года следователями УФСБ по Москве и Подмосковью.