В Казани задержали двоих вербовщиков «Таблиги Джаамат»

Двое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Таблиги Джамаат» задержаны в Казани. Об этом в четверг, 19 января, РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Татарстан.

«Задержанные лица являются активными членами "Таблиги Джамаат", осуществляющими вовлечение новых адептов в деятельность объединения, в том числе на территории Московского региона, путем подбора приверженцев нетрадиционных течений в исламе, в окружении религиозных мусульманских молитвенных сооружений», — отметили в УФСБ.

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Отмечается, что задержание, которое прошло 18 января, было проведено в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 16 декабря 2016 года следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Как отмечается в сообщении, по адресам проживания членов группировки организованы обыски, изъяты документальные материалы, отражающие антиконституционный характер деятельности указанных лиц.

22 декабря 2016 года стало известно, что ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали на территории Московского региона семерых участников организации «Таблиги Джамаат».