В московском регионе задержали членов ячейки «Таблиги Джамаат»

ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали на территории московского региона семерых участников организации «Таблиги Джамаат», признанной в РФ экстремистской. Об этом в четверг, 22 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

«В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе», — отмечается в сообщении.

Как сообщили в ФСБ, задержанные члены экстремистской группировки привлекали новых сторонников и проводили их «идеологическую обработку». Завербованные ими новобранцы отправлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

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20 октября в Татарстане пресекли деятельность ячейки «Таблиги Джамаат».

Международная религиозная организация «Таблиги Джамаат» решением Верховного суда России от 7 мая 2009 года признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

Организация была основана в начале XX века в Британской Индии. «Таблиги Джамаат» примерно переводится как «Общество проповедников веры» и ставит целью распространение ислама в мире.