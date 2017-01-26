Полицейские предотвратили теракты в Москве перед выборами в Госдуму

Сотрудники МВД и ФСБ перед выборами в Госдуму пресекли деятельность группы из восьми человек, планировавших теракты в столице. Об этом в четверг, 26 января, заявил начальник столичной полиции Олег Баранов, передает «Интерфакс».

«В преддверии выборов сотрудниками Главного управления МВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области пресечена деятельность группы из восьми лиц, причисляющих себя к террористической организации, члены которой планировали совершить теракты на территории города», — сказал Баранов на расширенной коллегии столичного главка МВД.

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Он также заявил, что эффективность выявления преступлений террористической направленности в Москве в 2016 году выросла на 86 процентов. При этом Баранов отметил, что количество преступлений экстремистской направленности в столице снизилось в прошлом году на 14 процентов по сравнению с 2015 годом.

15 декабря 2016 года стало известно, что в Москве обезврежена банда, которая готовила теракты на новогодние праздники.

Выборы в Государственную Думу состоялись 18 сентября.