США и курды начали наступление на последний оплот ИГ

«Демократические силы Сирии» (ДСС) при поддержке США начали наступление на последние организованные позиции «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в городе Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом сообщает The Washington Post.

Наступление началось ночью 10 сентября при поддержке ВВС США. Хаджин — крупнейший населенный пункт под контролем террористов на преимущественно пустынной территории площадью около 250 квадратных километров, расположенной вдоль восточного берега реки Евфрат.

Победа ДСС в этой битве не положит конец существованию ИГ, но лишит его статуса «халифата», отмечает газета. Боевики все еще будут представлять угрозу, но окажутся окончательно рассеяны по территории Сирии.

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Представители Вооруженных сил США ожидают, что операция будет очень трудной и может продлиться до начала следующего года. По приблизительным оценкам, в регионе находится от 1,5 до 2,5 тысячи бойцов ИГ, готовых «биться до конца». Курдов, американцев и их союзников ожидают подземные тоннели, ловушки со взрывчаткой и атаки смертников.

Представитель ДСС, альянса курдских сепаратистов с другими группами вооруженной оппозиции, заявил, что среди окруженных в Хаджине террористов много иностранцев. Он усомнился в слухах о том, что где-то в регионе скрывается сам лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади. По его мнению, главарь террористической группировки «вряд ли позволил бы окружить себя со всех сторон».

Вместе с тем, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он будет «не удивлен», если в районе Хаджина будут обнаружены некоторые из лидеров ИГ.

Американская администрация объявила, что военнослужащие останутся в регионе для поддержки ДСС «на неопределенный срок», чтобы защитить курдские территории от посягательств официального Дамаска.

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