Появилось видео наступления сирийцев на террористов

Десятки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) убиты на юге Сирии во время наступления правительственных сил на их позиции в регионе Ас-Сафа в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает Al Masdar News. Издание также публикует видео.

По его информации, во время наступления были уничтожены не менее 40 террористов, позициям боевиков нанесли серьезный урон. Сирийские войска при поддержке авиации и артиллерии продвинулась на два километра.

До этого стало известно, что военным удалось захватить большое количество вооружения. Отмечалось также, что двое террористов ИГ сдались сирийским военным.

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В конце августа сообщалось, что сирийская армия прорвала оборонные линии боевиков в районе Хави-Авад и отбила у них стратегическую плотину. Таким образом террористов ИГ отрезали от последнего источника воды в Сирийской пустыне.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается провинция Идлиб.

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