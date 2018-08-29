Террористов в пустыне отрезали от воды

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Сирийская армия прорвала оборонные линии боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает в среду, 29 августа, Al Masdar News.

По данным издания, с начала дня две дивизии штурмовали позиции боевиков в районе Хави-Авад, расположенном в северной части региона Ас-Сафа. Военные источники сообщили, что атака правительственных сил будет признана успешной, поскольку военным удалось отбить стратегическую плотину.

Отмечается, что это важный шаг для сирийской армии: террористов ИГ отрезали от последнего источника воды в Сирийской пустыне. Без питья и с учетом ограниченного количества продовольствия боевики группировки, скорее всего, не станут дальше удерживать под своим контролем эту часть провинции, пишет издание.

Днем ранее сообщалось, что террористы задержали в сирийской провинции Идлиб — единственном регионе страны, который все еще не контролируется правительством — две тысячи человек, выступающих за заключение перемирия с властями.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

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