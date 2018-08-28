Террористы задержали тысячи сторонников перемирия

Террористы задержали в сирийской провинции Идлиб тысячи человек, выступающих за заключение перемирия с властями. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 28 августа, передает ТАСС.

«Террористы задержали более 2 тысяч "неблагонадежных", которых считают сторонниками заключения договоренностей с сирийскими властями», — рассказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии. Он добавил, что Москва призывает главарей боевиков в Идлибе сдаться, и сохранение статус-кво неприемлемо, передает РИА Новости.

Небензя также сообщил, что обсудит с генсеком ООН возможные провокации с химоружием на сирийской территории.

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До этого в российском Министерстве обороны заявили, что США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии. Пентагон ответил на обвинения российского Минобороны в подготовке авиаудара по Сирии. По словам его представителя, заявления о том, что США стягивают силы для нанесения ракетного удара, не соответствуют действительности.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками. В настоящее время провинция Идлиб — единственный регион страны, который все еще не контролируется правительством.

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