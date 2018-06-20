Госдеп рассказал о договоренности с Россией

Договоренность о перемирии на юго-западе Сирии, которая была достигнута президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, поможет многим сирийцам. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает ТАСС.

«Режим прекращения огня в Сирии, который соблюдается уже почти год, оказался успешным не только в вопросе предоставления нуждающимся гуманитарной помощи, но и, несомненно, в деле спасения многих жизней сирийцев. Это важно для правительства Соединенных Штатов, и я хочу напомнить, что зона деэскалации была создана не только правительством США, но и Иорданией и Россией», — отметила Нойерт.

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По ее словам, США выступают за сохранение зоны деэскалации на юго-западе Сирии и призывают Москву и Дамаск соблюдать соглашение и не предпринимать односторонних действий в данном районе.

7 июля 2017 года на встрече в Гамбурге Путин и Трамп договорились о создании юго-западной зоны деэскалации как временной меры по снижению насилия в Сирии. Режим прекращения огня там начал действовать с 12:00 по дамасскому времени 9 июля. С 23 августа в Аммане работает совместный мониторинговый центр по южной зоне деэскалации.

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