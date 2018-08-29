США «раскрыли» военные секреты России в Сирии

Последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии, передает Defense News слова уходящего в отставку главы Центрального командования ВВС США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана.

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По его словам, Москва использует Сирию не только как «испытательный стенд» для новых вооружений, но и для наблюдения за возможностями американской техники. При этом Вашингтон последние полтора года также активно следит за российским оружием. «Конечно, мы много узнали о некоторых возможностях, которые россияне принесли в Сирию», — сказал Харриган.

Генерал-лейтенант отметил, что, в частности, речь идет об истребителях поколения 4++ Су-34 и Су-35, собранная о которых информация будет учтена при обновлении базы данных американского истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, касающейся действий в условиях «оперативной среды». По словам Харригана, еще раньше США сбор подобных сведений для своего F-35I Adir начал Израиль.

В мае 2018 года главнокомандующий Военно-воздушных сил Израиля Амикам Норкин заявил, что страна первой в мире применила в бою истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II.

В апреле 2018 года Минобороны России рассказало о доставленных из Сирии в Москву фрагментах западного оружия.

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