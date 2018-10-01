В Москве осудили боевика ИГ за попытку подорвать воинскую часть

Задержанному за подготовку теракта в День знаний мигранту Муродбеку Кодирову вынесли приговор за попытку взорвать военную часть, участвующую в боевых действиях в Сирии. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По версии ФСБ, после задержания уроженец Узбекистана стал сотрудничать со следствием и рассказал, что готовил теракт из мести за брата, якобы убитого во время бомбежки в Сирии. В июле прошлого года Кодиров в мессенджере Telegram присягнул на верность «Исламскому государству» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России), получив от одного из лидеров террористов «задание на совершение террористического акта в Московском регионе».

Кодиров и его сообщники решили напасть на одну из частей воздушно-космических сил. Они планировали заехать на территорию части на машине, начиненной взрывчаткой, и совершить самоподрыв, транслируя происходящее в онлайн-режиме на экстремистском сайте.

В конце августа прошлого года Кодиров собрал информацию о части: как лучше подъехать к ней на машине и сколько военнослужащих охраняют КПП. После этого мигрант был задержан сотрудниками ФСБ. Во время обыска на его съемной квартире в Подмосковье силовики обнаружили самодельное взрывное устройство и компоненты к нему.

Военный суд назначил Кодирову 12 лет за участие в деятельности террористической организации, семь лет за изготовление бомбы из подручных материалов и еще шесть лет за подготовку теракта. Путем частичного сложения наказаний мигрант был приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

О задержании Муродбека Кодирова стало известно 31 августа прошлого года. Первоначально сообщалось, что уроженец Узбекистана подозревался в подготовке теракта 1 сентября в местах массового скопления людей.

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