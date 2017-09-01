Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Москве уроженца Средней Азии

Мещанский суд Москвы арестовал до 31 октября обвиняемого в подготовке теракта Муродбека Кодирова, передает РИА Новости в пятницу, 1 сентября.

Мера пресечения выходцу из Центральной Азии избрана по ходатайству ФСБ. Суд мотивировал свое решение тем, что обвиняемый может скрыться и продолжить противоправную деятельность.

Ранее в этот же день Кодиров сделал заявление в суде. «Да, признаю вину. Я не виноват, прошу прощения, я был не прав, я сожалею», — сказал он.

Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе о терроризме и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

31 августа ФСБ сообщила о задержании двух мужчин по подозрению в подготовке терактов в Москве 1 сентября. По данным спецслужб, один из них планировал нападение на прохожих с ножом, второй, из запрещенной в России группировки «Исламское государство», намеревался совершить самоподрыв.

1 сентября в России, помимо Дня знаний, отмечается исламский праздник жертвоприношения Курбан-байрам.