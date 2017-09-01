Подозреваемый в подготовке теракта в Москве на 1 сентября признал вину

Выходец из Центральной Азии Муродбек Кодиров, задержанный за подготовку терактов в Москве на 1 сентября, признал вину. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде столицы.

«Да, признаю вину. Я не виноват, прошу прощения, я был не прав, я сожалею», — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Кодирова обвиняют по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), части 2 статьи 205 («Террористический акт»), части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

31 августа ФСБ задержала двух подозреваемых в подготовке терактов в столице 1 сентября. Один из них, заявили в спецслужбе, планировал нападения с холодным оружием, другой хотел устроить самоподрыв. К тому же один принадлежал к запрещенной в России группировке «Исламское государство».

1 сентября в России, помимо Дня знаний, отмечается исламский праздник жертвоприношения Курбан-байрам.