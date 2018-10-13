Российские силовики убили двух сторонников ИГ

Два сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В субботу, 13 октября, силовики получили информацию, что в частном доме в селе Эндирей скрываются вооруженные бандиты, причастные к преступлениям террористического характера. «В ходе боестолкновения двое преступников, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, нейтрализованы. В ходе перестрелки ранения получили двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии», — рассказали в информационном центре НАК.

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Источник в силовых структурах региона добавил, что у убитых боевиков изъяли автоматы Калашникова и боеприпасы. Других бандитов в доме нет.

1 сентября между Эндиреем и соседним поселком Тотурбийкала силовики ликвидировали боевика, который оказался главарем «кизилюртовской» банды, причастной к нападению на полицейских двумя днями ранее. Тогда двое стражей правопорядка получили ранения, когда остановили машину для проверки документов.

18 февраля этого года 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу по прихожанкам православной церкви в дагестанском городе Кизилюрт, когда женщины выходили со службы в Прощеное воскресенье. Пять человек погибли, четверо пострадали. Бандит был уничтожен на месте. Ответственность за организацию теракта взяла на себя группировка ИГ.

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