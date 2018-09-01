В Дагестане уничтожили главаря бандподполья

В Хасавюртовском районе Дагестана уничтожили боевика, открывшего огонь по полицейским. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Боестолкновение силовиков и главаря незаконного вооруженного формирования произошло в Хасавюртовском районе Дагестана между поселками Эндирей и Тотурбийкала. На предложение сложить оружие и сдаться бандит открыл стрельбу. Его уничтожили на месте ответным огнем. Среди стражей порядка раненых нет», — рассказал агентству информированный источник.

По его словам, личность ликвидированного бандита установлена. Им оказался главарь «кизилюртовской» банды, причастной к нападению на полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана 30 августа. Тогда два стража порядка получили ранения при рядовой попытке проверить документы у водителя.

Также, утверждает источник, участники этой банды причастны к убийству полицейских в Кизилюртовском районе Дагестана.

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