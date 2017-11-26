Напавший на полицейских в Дагестане оказался пособником Дудаева

Мужчина, напавший с ножом на двух полицейских в Дагестане, оказался связан с террористами. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в воскресенье, 26 ноября.

«Известно, что он активно пособничал уничтоженному боевику Э.Дудаеву», — сказал собеседник агентства, не уточнив полного имени террориста.

По его словам, нападавший — житель села Чонтаул Кизилюртовского района 1988 года рождения. Ранее правоохранительные органы уже проводили у него дома обыски, в ходе которых были изъяты граната и боеприпасы. По предварительным данным, у мужчины были два сообщника, их личности предварительно установлены и ведутся поиски.

Ранее сообщалось, что нападение на сотрудников полиции было совершено около 10:00 воскресенья на вокзале Кизилюрта. Правоохранителям пришлось стрелять, чтобы отбиться. Один полицейский ранен. Злоумышленник также находится в больнице под охраной. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (317 УК РФ).